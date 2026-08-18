La carta de Andrés Manuel López Beltrán carece de sentido

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Durante su participación semanal, Jesús Silva-Herzog Márquez calificó como “lamentable” la carta del hijo de Andrés Manuel López Obrador y dirigida al presidente de Estados Unidos, en medio de señalamientos sobre la cancelación de una visa.

El analista cuestionó, en Noticias en Claro, especialmente el contenido del documento, en el que, según lo expuesto, se critica al secretario de Estado, Marco Rubio, y a otro funcionario estadounidense. Silva-Herzog consideró que el texto muestra una lectura equivocada de la situación y cuestionó que se pretenda indicar al mandatario estadounidense qué hacer con integrantes de su gabinete.

Jesús Silva-Herzog cuestiona carta y referencias contra funcionarios de EE. UU.

Jesús Silva-Herzog Márquez señaló que le parecía “muy sospechoso” que el propio afectado fuera quien informara sobre el retiro de su visa estadounidense.

Durante la conversación, el analista criticó que la carta atribuya a funcionarios estadounidenses acciones de “naturaleza hitleriana”. A su juicio, utilizar ese tipo de referencias en una comunicación dirigida al presidente de Estados Unidos resulta fuera de lugar.

Silva-Herzog también cuestionó las reacciones que, según afirmó, se produjeron dentro de Morena alrededor del caso y de la decisión del Departamento de Estado.

Al ser cuestionado sobre una posible influencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el documento, Silva-Herzog dijo identificar similitudes en el tono y en las fórmulas utilizadas.

Mencionó, en particular, una referencia a una carta anterior del expresidente y a la idea de que existe un cambio entre el Donald Trump de otro momento y el actual. Para Silva-Herzog, el documento retoma elementos del discurso político escuchado durante los últimos años.

El analista cerró su participación señalando que considera que el texto carece de sentido y reiteró sus críticas a la forma en que fue redactado.

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