Morena compite contra sí mismo y la oposición sigue sin despegar
Rumbo a las elecciones intermedias de 2027, la verdadera pugna política no vendrá de afuera, sino de las entrañas del propio partido en el poder. Así lo analizó el académico y especialista Jesús Silva-Herzog Márquez, quien advirtió sobre los retos internos de Morena y la inacción de las autoridades electorales.
Los fantasmas y la disciplina en Morena
Durante su intervención en el periodista José Cárdenas, el analista destacó que la principal incógnita para 2027 es la capacidad de Morena para mantenerse unido.
- Falta el gran árbitro: Tras la salida de Andrés Manuel López Obrador, el partido perdió su principal centro de cohesión y disciplina interna.
- Pelea por las candidaturas: Con 17 gubernaturas en juego, las fracturas entre los decenas de aspirantes que buscan una misma candidatura representan el mayor riesgo para el movimiento.
- Campañas adelantadas: Silva-Herzog calificó la figura de los “coordinadores de defensa de la transformación” como una simulación para violar abiertamente los tiempos de la ley electoral.
INE y Tribunal: ¿Árbitros o espectadores?
El especialista secundó las críticas internas del propio Instituto Nacional Electoral (INE), señalando que tanto el instituto como el Tribunal Electoral están renunciando a su deber de arbitrar la contienda y sancionar las irregularidades, asumiendo un rol de meros “espectadores”.
El dilema de la oposición y el abstencionismo
Pese al desgaste en temas clave como seguridad, salud y educación, el descontento ciudadano no se está traduciendo en apoyo a la oposición.
- Sin alternativa atractiva: La oposición no ha sido capaz de capitalizar el descontento social ni de presentar liderazgos regionales fuertes.
- El riesgo de la abstención: Si la ciudadanía no ve opciones y decide no votar, la baja participación terminará favoreciendo a Morena, gracias a su potente capacidad de movilización y base de apoyo.
Para Silva-Herzog Márquez, la única vía para oxigenar la política mexicana de cara al 2027 será la construcción de liderazgos locales atractivos que logren convencer y llevar a la ciudadanía a las urnas.
- Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.