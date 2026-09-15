Morena compite contra sí mismo y la oposición sigue sin despegar

GENERANDO AUDIO...

Rumbo a las elecciones intermedias de 2027, la verdadera pugna política no vendrá de afuera, sino de las entrañas del propio partido en el poder. Así lo analizó el académico y especialista Jesús Silva-Herzog Márquez, quien advirtió sobre los retos internos de Morena y la inacción de las autoridades electorales.

Los fantasmas y la disciplina en Morena

Durante su intervención en el periodista José Cárdenas, el analista destacó que la principal incógnita para 2027 es la capacidad de Morena para mantenerse unido.

Falta el gran árbitro: Tras la salida de Andrés Manuel López Obrador, el partido perdió su principal centro de cohesión y disciplina interna.

Tras la salida de Andrés Manuel López Obrador, el partido perdió su principal centro de cohesión y disciplina interna. Pelea por las candidaturas: Con 17 gubernaturas en juego, las fracturas entre los decenas de aspirantes que buscan una misma candidatura representan el mayor riesgo para el movimiento.

Con 17 gubernaturas en juego, las fracturas entre los decenas de aspirantes que buscan una misma candidatura representan el mayor riesgo para el movimiento. Campañas adelantadas: Silva-Herzog calificó la figura de los “coordinadores de defensa de la transformación” como una simulación para violar abiertamente los tiempos de la ley electoral.

INE y Tribunal: ¿Árbitros o espectadores?

El especialista secundó las críticas internas del propio Instituto Nacional Electoral (INE), señalando que tanto el instituto como el Tribunal Electoral están renunciando a su deber de arbitrar la contienda y sancionar las irregularidades, asumiendo un rol de meros “espectadores”.

El dilema de la oposición y el abstencionismo

Pese al desgaste en temas clave como seguridad, salud y educación, el descontento ciudadano no se está traduciendo en apoyo a la oposición.

Sin alternativa atractiva: La oposición no ha sido capaz de capitalizar el descontento social ni de presentar liderazgos regionales fuertes.

La oposición no ha sido capaz de capitalizar el descontento social ni de presentar liderazgos regionales fuertes. El riesgo de la abstención: Si la ciudadanía no ve opciones y decide no votar, la baja participación terminará favoreciendo a Morena, gracias a su potente capacidad de movilización y base de apoyo.

Para Silva-Herzog Márquez, la única vía para oxigenar la política mexicana de cara al 2027 será la construcción de liderazgos locales atractivos que logren convencer y llevar a la ciudadanía a las urnas.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.