Sintonía política con el Ejecutivo, pifias e improvisación marcan el primer año del nuevo Poder Judicial: Silva-Herzog

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En su primer informe, el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Hugo Aguilar, se sintonizó plenamente con la retórica de la Cuarta Transformación, usando los mismos términos que el poder político, señala Jesús Silva-Herzog Márquez, a la vez que sostiene que la Reforma Judicial impulsada al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum sometió la estructura de ese poder a la dinámica electoral, y desapareció al Máximo Tribunal como árbitro constitucional auténtico.

En Noticias en Claro, el analista acota que este primer año de gestión demuestra la ausencia de acciones de inconstitucionalidad que antes servían de freno a decisiones del Ejecutivo, evidenciando cómo las líneas de la mayoría partidista convergieron por completo con la nueva integración de la Corte.

Asimismo, desestima las afirmaciones sobre la supuesta cercanía de este Poder Judicial con la ciudadanía y tilda la reforma como un castigo hacia la antigua judicatura independiente, atribuyendo los tropiezos y pifias virales de estos 12 meses a la improvisación de una plantilla de ministros que en muchos casos carece de experiencia previa o formación jurídica elemental.

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