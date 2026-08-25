Regreso de Rocha Moya es señal de falta de comunicación política en Morena

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Rubén Rocha Moya regresó al Gobierno de Sinaloa, permaneció poco más de 30 horas en el cargo y después volvió a solicitar licencia, de acuerdo con lo expuesto por el profesor Jesús Silva Herzog Márquez, el episodio refleja, desde su perspectiva, una falta de unidad y conducción política en Morena.

También destacó que el Congreso local no había logrado definir al gobernador sustituto, pese a que estaba prevista una reunión para realizar el nombramiento.

Rocha Moya regresa a Sinaloa y vuelve a pedir licencia

El analista calificó como sorprendente el regreso de Rocha Moya y su posterior decisión de solicitar nuevamente licencia. Recordó que el gobernador había sido señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y que, según explicó durante la entrevista, el Departamento de Justicia había solicitado su captura con fines de extradición.

Jesús Silva Herzog recordó que senadores de Morena habían expresado públicamente su respaldo a Rocha Moya con la frase “no está solo”. Además, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum había dicho previamente que un eventual regreso del gobernador sería una decisión personal.

El profesor destacó que, según lo dicho por la propia presidenta durante el fin de semana, ella se enteró mediante una publicación en redes sociales de la decisión de Rocha Moya de regresar.

Para Jesús Silva Herzog, este episodio muestra una falta de comunicación entre el gobernador con licencia y el Gobierno federal. Sin embargo, aclaró que no existe información sobre con quién pudo haber dialogado o pactado Rocha Moya su retorno.

“No lo sabemos”, puntualizó al abordar las versiones sobre posibles acuerdos políticos. Por ello, evitó señalar a alguna persona o grupo como responsable de respaldar el regreso.

Otro punto señalado durante el análisis fue el retraso para nombrar a un gobernador sustituto de Sinaloa. Según lo expuesto en la entrevista, el Congreso, dominado por Morena, tenía prevista una sesión para realizar la designación, pero horas después todavía no había noticias sobre el relevo.

Consideró que la situación representa otra muestra de los problemas internos de la coalición política. También sostuvo que el nuevo gobernador no debería ser una figura cercana a Rocha Moya, aunque esta última afirmación corresponde a su análisis político.

Cerró señalando que los conflictos políticos terminan afectando a los ciudadanos de Sinaloa, mientras continúa pendiente la definición sobre quién quedará al frente del Gobierno estatal.