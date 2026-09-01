Desapariciones en México: crisis humanitaria que se agrava por la impunidad

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México enfrenta una crisis de desapariciones que, de acuerdo con Jesús Silva-Herzog Márquez, tiene “terribles proporciones”. Esta noche en Noticias en Claro, el analista señaló que las madres buscadoras enfrentan no solo el dolor de no encontrar a sus seres queridos, sino también la falta de apoyo de las autoridades y amenazas de grupos criminales.

Jesús Silva-Herzog Márquez consideró que esta situación es resultado de la crisis de impunidad que vive el país. Además, afirmó y sostuvo que los avances reportados en el combate al crimen no se reflejan en la problemática de las personas desaparecidas.

El analista y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey también destacó la labor de las madres y padres buscadores quienes, dijo, deben realizar búsquedas sin recursos y bajo amenazas. Asimismo, advirtió sobre la normalización de las desapariciones y la indiferencia ante el aumento de casos.

Finalmente, Jesús Silva-Herzog Márquez hizo un llamado a mantener el tema en la conversación pública pues, mencionó, se deben visibilizar las desapariciones que ocurren “prácticamente en todos los rincones del territorio nacional”.

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