Reforma Electoral y Donald Trump, dos retos para México en 2026

GENERANDO AUDIO...

En Noticias en Claro, Jesús Silva-Herzog, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, analizó las expectativas políticas para México en el 2026. El especialista discutió la reforma electoral y advirtió sobre el escaso contrapeso político frente a la administración actual, lo cual consideró como algo sumamente preocupante.

De igual forma, Silva-Herzog calificó al Gobierno como una “aplanadora” que, mediante las constantes reformas aprobadas desde la llegada de Morena a la presidencia, prácticamente otorgó al país una nueva Constitución.

Por otra parte, señaló que México enfrentará en 2026 el reto de negociar con Donald Trump. Describió al presidente de los Estados Unidos como un político “impredecible” debido a sus constantes cambios de opinión y preferencias políticas.

Finalmente, Silva-Herzog vaticinó que el 2026 será un año “muy animado” para México ante los frentes de tensión política, tanto internos como externos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.