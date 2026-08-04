Ley de Derechos de las Audiencias podría provocar autocensura, advierte Silva-Herzog

GENERANDO AUDIO...

Esta noche en Noticias en Claro, Jesús Silva-Herzog, analista y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, habló sobre la Ley para la Defensa de los Derechos de las Audiencias, de la cual la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha mencionado reiteradamente que no habrá censura.

Por ello, Silva-Herzog sostuvo que el problema no es el reconocimiento del derecho de las audiencias, sino que un órgano dependiente del Gobierno sea el encargado de determinar qué información es veraz y aplicar sanciones cuando considere que no se cumplen los lineamientos.

Ley de Derechos de las Audiencias podría generar autocensura

El analista explicó que la iniciativa contempla la creación de una instancia pública que evaluaría aspectos como la veracidad, la oportunidad de la información y la separación entre noticias y opiniones. A su juicio, ese modelo representa un riesgo para la libertad de expresión. Tras ello, como consecuencia, los propios concesionarios podrían optar por limitar contenidos críticos para evitar multas o sanciones administrativas.

Cuestiona que un órgano del Gobierno defina qué es veraz

El académico señaló que la regulación no corresponde a un modelo de autorregulación, ya que, aunque los medios designen un defensor de audiencias, las sanciones quedarían en manos de una autoridad gubernamental.

Por último, advirtió que la autoridad encargada de aplicar las sanciones sería la misma que administra las concesiones de radio y televisión. Así, incrementaría la presión sobre las empresas de comunicación.

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