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Esta noche en Noticias en Claro, Jesús Silva-Herzog, analista y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, advirtió que México atraviesa un momento crítico para la libertad de expresión y cuestionó los ataques contra periodistas, medios de comunicación y críticos del gobierno.

Libertad de expresión enfrenta nuevos riesgos

El analista mencionó distintos factores que, a su juicio, han afectado los espacios para la libertad de expresión. Entre ellos, habló de la violencia contra periodistas, así como del uso de figuras jurídicas y de instituciones del Estado que, según dijo, podrían utilizarse para presionar o censurar a comunicadores.

Para Silva-Herzog Márquez, uno de los principales riesgos es que estas acciones provoquen autocensura, es decir, que periodistas o ciudadanos decidan no abordar determinados temas por temor a posibles consecuencias.

Silva-Herzog cuestiona señalamientos de “campaña orquestada”

El analista rechazó la interpretación de la presidenta de México sobre una supuesta campaña. Tras ello, consideró que las críticas provienen de distintos espacios y no necesariamente de una estrategia conjunta.

El analista consideró que también debe existir una discusión con las voces que respaldan las propuestas del gobierno. Por último, Silva-Herzog señaló que el debate debe centrarse en los argumentos y en la defensa del derecho de las audiencias a la información, por encima de la idea de una supuesta coordinación entre medios y opositores.

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