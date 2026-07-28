UNAM debe repetir examen para proteger su prestigio, señala Silva-Herzog

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Las presuntas irregularidades en el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan generando reacciones. Luego de que la UNAM suspendiera el proceso de inscripción para los aspirantes de nuevo ingreso, el analista y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Jesús Silva-Herzog Márquez, consideró que la institución debe tomar medidas para recuperar la confianza de los estudiantes y sus familias.

Esta noche en Noticias en Claro, Silva-Herzog afirmó que el caso representa un golpe a la credibilidad de la máxima casa de estudios y sostuvo que la prioridad debe ser garantizar un proceso justo y transparente. Además, calificó la situación como un “golpe muy delicado”.

Jesús Silva-Herzog considera que lo mejor es repetir el examen de ingreso a la UNAM

El analista consideró que la mejor alternativa es reponer el examen de admisión de manera presencial, para asegurar igualdad de condiciones entre todos los aspirantes. El académico señaló que el cambio al formato en línea no contó con los mecanismos suficientes para evitar posibles irregularidades, situación que, dijo, afectó la confianza en el proceso de selección.

Asimismo, Silva-Herzog consideró que la UNAM, al ser una de las máximas casas de estudio del país, debe proteger su prestigio y su credibilidad. Por último, el especialista puso en manos del comité que se tome una decisión justa en este proceso de admisión.

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