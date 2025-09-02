GENERANDO AUDIO...

El primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum dejó cifras récord de apoyo social y legislativo, pero también abrió el debate sobre la continuidad del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. La presidenta mantiene entre 74% y 79% de popularidad, con programas sociales que benefician a 32 millones de familias y una inversión histórica de 850 mil millones de pesos.

Pese a estos avances, el balance no está exento de críticas. Para el académico Jesús Silva-Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, los primeros 11 meses de Sheinbaum están marcados por claroscuros: un respaldo ciudadano que envidiarían líderes mundiales, pero también la sombra de la inseguridad y la falta de un liderazgo propio dentro de Morena.

“Un respaldo muy sólido” para la primera presidenta

En entrevista, Silva-Herzog destacó que pocas figuras políticas cuentan con la fuerza que hoy tiene la presidenta: “¿Cuántos presidentes en el mundo envidiarían estos datos de la presidenta mexicana que tiene un respaldo de más del 70% de la población nacional? Yo creo que es realmente muy, muy notable”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El académico reconoció que hay un reconocimiento a la manera en que Sheinbaum está gobernando, al tiempo que enfrenta escenarios complejos como el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Según dijo: “La estrategia de Sheinbaum ha sido sensata, muy prudente; ha insistido en esta idea de la cabeza fría y me parece que ha rendido buenos frutos hasta el momento”.

Claroscuros en seguridad y justicia en el primer año de Sheinbaum

Pese al respaldo popular, el profesor subrayó que la inseguridad sigue siendo el gran pendiente de la administración: “Aunque tengamos todavía cifras muy altas en términos de nuestra inseguridad y hay espacios en nuestro país que están viviendo prácticamente una guerra por la violencia, creo que hay una apuesta por una estrategia distinta a la del presidente López Obrador”.

Silva-Herzog también criticó la postura de Sheinbaum frente al Poder Judicial: “Lo que corona hoy con el relevo en la Suprema Corte de Justicia es su respaldo a la iniciativa del presidente López Obrador de talar toda la estructura del poder judicial, eliminar a la Suprema Corte e instaurar un mecanismo electoral que pinta de un solo color a los tres poderes de la Unión”.

Continuidad y falta de liderazgo propio

El especialista subrayó que, en gran medida, el actual gobierno ha seguido las líneas de su antecesor: “El discurso no se ha modificado en lo más mínimo. Con frecuencia escuchamos a la presidenta repetir prácticamente con las mismas palabras las fórmulas de su antecesor. Yo creo que hay sobre todo un gran mensaje de continuidad”.

Y aunque reconoce un estilo diferente, más calculado y con un equipo más preparado, Silva-Herzog cerró con una crítica contundente: “Difícilmente podríamos reconocerla en este momento, a casi un año de tomar posesión, como la auténtica dirigente de Morena. Es la presidenta de la República, la cabeza de la administración pública federal, pero no la líder del partido”.