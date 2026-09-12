11 de septiembre: ¿Qué pasó el día más oscuro de Estados Unidos?

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No podemos olvidar que hace 25 años Estados Unidos quedó expuesto ante el terrorismo… a las 8:46, un avión de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center… 17 minutos después, otro de United impactó la Torre Sur… a las 9:37, un avión de American Airlines atacó el Pentágono… a las 10:03, el vuelo 93 de United cayó en Pensilvania… el 11 septiembre murieron 2,977 personas… en el día más oscuro, la primera potencia del mundo descubrió que su seguridad había fallado, pero la conmoción de aquella mañana no explica por sí sola la magnitud del desastre.

El caos fue total… el vicepresidente Dick Cheney y Condoleezza Rice, responsable de coordinar la inteligencia de la Casa Blanca, tuvieron que improvisar ante la ausencia del presidente Bush, quien estaba en Sarasota, Florida, mientras las comunicaciones estaban caídas… Cheney ordenó derribar el avión de United que se dirigía a Washington.

Nadie puede alegar sorpresa ante lo sucedido: la CIA había advertido sobre el peligro de un ataque a gran escala… esa combinación de alertas previas y descoordinación institucional preparó el terreno para una respuesta impulsada más por venganza que por juicio… así vinieron 20 años de guerra en Afganistán, la invasión de Irak, Guantánamo, la tortura, el acoso a comunidades musulmanas y una maquinaria de seguridad que hoy también golpea a migrantes.

En el día más oscuro para Estados Unidos, el terror sustituyó al juicio.

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