Masacre en Zacatecas pone a temblar a Monreal

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El sábado, Zacatecas amaneció con 10 cuerpos distribuidos en tres puntos del estado… entre las víctimas, funcionarios, un bombero y el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez.

Cinco aparecieron colgados de un puente en Pánuco, semidesnudos… cuatro, junto a una clínica del IMSS-Bienestar en Morelos… uno más, en la carretera a Durango… ocho murieron por asfixia; dos, por disparos.

Junto a los cuerpos, una cartulina: “El pueblo se cuida, no se roba… esto nos pasó por robar y desviar recursos de gobierno”… cuerpos exhibidos y un mensaje… la advertencia fue directa.

El lunes, un video sumó tensión… una veintena de encapuchados armados atribuyeron la matanza al C.D.S. M-F, facción del Cártel de Sinaloa ligada a El Mayito Flaco y a Los Cabrera… amenazaron al gobernador David Monreal por presuntos pactos con los criminales… el mandatario habló de “impotencia” y negó una pugna entre cárteles.

El crimen no buscó matar a 10… buscó que lo vieran millones… ¡Eso es terrorismo!

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