Cadena perpetua para Ismael “Mayo” Zambada: el capo no revela sus secretos

| 21:32 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

Ismael El “Mayo” Zambada murió en vida… el juez Brian Cogan le dictó cadena perpetua… irá a dar probablemente a las severas prisiones de Springfield, Misuri, o Butner, Carolina del Norte.

La Corte del Distrito Este de Nueva York cerró el expediente que México nunca abrió… El “Mayo” aceptó 85 delitos: movió más de un millón y medio de kilos de cocaína desde 1980, ordenó torturas, planeó asesinatos… le decomisarán quince mil millones de dólares… 2 mil 500 millones de dólares más que a El “Chapo”.

Cayó sin juicio, sin apelación, sin espectáculo… cayó porque Los Chapitos lo traicionaron, lo secuestraron y lo entregaron al FBI.

Medio siglo operando sin pisar la cárcel… eso no se logra solo… gobernadores, mandos militares, jueces, secretarios de Estado, senadores, diputados, presidentes municipales: cada uno con nombre, cargo y lugar en la nómina del criminal… ninguno está en el banquillo de Brooklyn… la sentencia condena a un hombre y absuelve a la red de corrupción… El “Mayo” es el primer capo de talla extragrande que acepta morir en prisión sin cooperar… y todos los secretos morirán con él.

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