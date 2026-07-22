Ortega declara el fin de las elecciones en Nicaragua y desata condenas

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Daniel Ortega lo dijo el domingo: “En Nicaragua no volverá a haber elecciones”. No fue exabrupto… fue declaración… en el 47° aniversario de la revuelta que derrocó a Somoza, el heredero de aquella gesta ahora clausura la urna… promete además “poner un muro” con el Parlamento que controla… no teme perder el voto… teme que exista.

Rosario Murillo, la que más manda, y Ortega, el que mejor obedece, abandonaron la apariencia del consentimiento popular. Encarcelaron y desterraron a los oponentes y críticos… ahora convierten la ausencia de elecciones en doctrina de Estado… la revolución que prometió liberar terminó prohibiendo el voto.

Marco Rubio habló de cobardía… pidió a la comunidad internacional no quedarse “de brazos cruzados”… Washington nombra la dictadura, pero no la aisla… la condena sube cada trimestre… la crueldad sube cada semana… Ortega ya midió esa distancia… sabe lo poco que pesa una carta sin decreto.

América Latina transitó del cuartel a la urna… Managua echa atrás el reloj… Cuba construyó el modelo… Venezuela lo replicó… Nicaragua lo firma… el continente, ya no.

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