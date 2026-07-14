Borderlands: los secretos de Ken Salazar sobre AMLO, El “Mayo” y la ruptura con México

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El libro Borderlands no es solo la memoria diplomática de Ken Salazar… es la crónica de una cercanía que se volvió desconfianza.

Salazar llegó a México como el embajador estadounidense que mejor entendía a López Obrador… pero la relación se rompió con la reforma judicial: Ken Salazar advirtió que la elección de jueces podía abrir espacio a los cárteles y cuestionó la estrategia de “abrazos, no balazos“… AMLO respondió como solía: dejó de recibirlo, dejó de tomarle las llamadas.

El pasaje más filoso llega con Ismael El “Mayo” Zambada… Salazar introduce a “El Susurrador”, un empresario cercano al expresidente que, en agosto de 2024, le habría dicho que López Obrador estaba “muy preocupado” por lo que Zambada pudiera declarar en Estados Unidos.

La presidenta Sheinbaum respondió: llamó mentiroso a Salazar y sostuvo que la verdadera inquietud era otra: que una agencia estadounidense hubiera participado en la captura sin avisar a México.

El libro Borderlands, de Ken Salazar, no cierra un expediente… abre una disputa… y ahí, los susurros pesan casi tanto como las pruebas.

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