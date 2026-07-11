Caso de lsmael el “Mayo” Zamabada: investigación accidentada

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El Gobierno no cerró la herida: la abrió de nuevo… Sheinbaum revivió el caso de El “Mayo” cuando un museo de Nuevo México exhibió la avioneta que se lo llevó el 25 de julio de 2024… aquello olía a operación encubierta desde el primer día… lo entendía medio país… todos, menos Palacio Nacional… ahora la 4T exige a Estados Unidos pruebas de lo que México debió investigar… fabrica un pleito diplomático con recortes de prensa.

Relaciones Exteriores reservó el expediente Sinaloa hasta 2031… horas después, reculó… la FGR presume siete carpetas y, tras dos años, no muestra resultados… Rocha Moya, Inzunza y otros siete siguen a salvo, menos Gerardo Mérida Sánchez, general retirado y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien se entregó voluntariamente.

Cuando el relato se cae, aparece el villano mentiroso, el exembajador Ken Salazar… mientras tanto, El “Mayo” hace lo que el Gobierno no hace: habla… se declara culpable y será sentenciado el 20 de julio… El “Mayo” canta y el Gobierno desafina.

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