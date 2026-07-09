Cancillería recula: abrirá parte del caso Rocha, pero mantiene selladas las notas diplomáticas

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La Cancillería pretendió enterrar cinco años las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza… dos nombres que huelen a azufre… y a Sinaloa. Hoy recula con calculadora en mano… promete abrir lo relativo a las peticiones de extradición, pero deja cerradas las notas diplomáticas… el viraje no nació de un principio: nació de una nota periodística que destapó la reserva.

El propio comunicado se delata: “por instrucciones de la presidenta”… no rectificó la Cancillería… la corrigieron desde arriba… ayer juraban que abrir los papeles heriría la confianza entre las dos naciones… hoy esa confianza amaneció intacta.

Esto es control de daños… enseñan el trámite y sepultan la sustancia… entregan el sobre vacío y lo llamaron rendición de cuentas.

Mientras tanto, Rocha Moya conserva la licencia… Inzunza conserva el escaño… se trata de ceder lo mínimo solo para la foto.

–¿Y quién duerme tranquilo mientras la carta siga sellada?

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