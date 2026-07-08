Nuevos indicios reavivan el caso del “Mayo” Zambada: ¿Hubo una operación secreta de EE. UU.?

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El Gobierno de Claudia Sheinbaum debe exigir una explicación completa sobre el secuestro del “Mayo” Zambada… este caso ya no puede tratarse como un expediente aislado.

Los nuevos indicios son graves: según el periodista Luis Chaparro, el FBI habría coordinado la Operación Air Kings sin informar a México… de confirmarse, no sería una falla de coordinación, sino una operación encubierta que viola tratados internacionales y la Constitución.

Esa versión contradice lo que dijo en 2024 el exembajador Ken Salazar, quien negó que su país hubiera operado en secreto en territorio mexicano.

El avión usado para trasladar al “Mayo” Zambada resume el cinismo: fue donado a un museo en Nuevo México, como si nada hubiera ocurrido.

Mientras Zambada acepta cadena perpetua en Nueva York, la pregunta política sigue abierta: cómo se construyó un expediente cuyo origen permanece en la opacidad.

Y ahora viene el libro de Ken Salazar… si el exembajador de Estados Unidos mintió y sabe más de lo que dijo, su silencio también forma parte del problema.

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