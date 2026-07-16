Marina del Pilar niega filtración de datos, pero persisten dudas por audios

GENERANDO AUDIO...

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, niega haber compartido información confidencial con autoridades estadounidenses… pero su explicación no despeja el fondo del escándalo: grabaciones en las que presuntamente ofrece datos de seguridad nacional a cambio de no ser señalada por la justicia del vecino norteño.

La mandataria recurrió al argumento previsible: que el contenido fue manipulado y sacado de contexto… culpa a una operación política de su adversario, el exgobernador Jaime Bonilla… pero convertir el escándalo en pleito de enemigos no basta.

Si Bonilla es traidor, ¿por qué le abrió la puerta?, ¿qué hacía el tema de seguridad en esa conversación?, ¿por qué se prestó al juego? La gobernadora se ve ingenua… nadie cae en una emboscada si antes no acepta entrar al terreno.

Las grabaciones existen, la reunión ocurrió y ella lo admite… una edición se desmiente presentando la cinta íntegra, no con indignación tardía… mientras no la muestre, su versión sonará menos a aclaración y más a patadas de ahogada.

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