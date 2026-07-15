CNDH reabre caso Ayotzinapa y desata críticas por su procedimiento

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Si la CNDH necesitó violentar sus propias reglas para emitir la recomendación sobre los 43 de Ayotzinapa, el problema está en la ilegitimidad del procedimiento.

La ley era clara: emitida una recomendación, el procedimiento se agota… la CNDH hizo lo contrario: reabrió el caso y reformó su reglamento para atribuirse una facultad que no tenía… y lo hizo sin el Consejo Consultivo, vaciado tras las renuncias en protesta por la conducción de Rosario Piedra, quien desmanteló la Oficina Especial para el Caso Iguala.

En los hechos, Piedra se revisó a sí misma… y quien se revisa, se absuelve.

La recomendación concluye que no se acreditó la participación del Ejército ni la tortura generalizada. Es el regreso a la “verdad histórica”… 12 años de investigación para volver al punto de partida.

Las conclusiones pueden discutirse… el camino, no… un órgano que viola su propia ley queda desautorizado.

Los 43 siguen desaparecidos… la CNDH decidió extraviarse con ellos.

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