Marina del Pilar y los audios: niega señalamientos y Bonilla responde

GENERANDO AUDIO...

Las grabaciones no dejan duda… Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, negoció en secreto con Estados Unidos… un tercer audio la ubica en Panamá, en agosto pasado, con agentes del FBI y de Seguridad Nacional… la orden: que la prensa no lo supiera.

Un intermediario fijó el trato… sea abierta, sea honesta; a cambio, su visa le sería devuelta y no habría acusación alguna… al aceptar las condiciones, ella agendó su propia emboscada.

El problema no es quién la grabó… es lo que ella ofreció… se comprometió a entregar lo que oye en las mesas de seguridad que ella preside… información del Estado mexicano, a cambio de una nueva visa.

En el mismo cuadro aparece Carlos Torres, su exesposo, vinculado con los rusos, brazo armado del Cártel de Sinaloa… el escándalo entró hasta el lecho conyugal.

La defensa de Marina del Pilar es humo… culpa a Jaime Bonilla… él lo niega y contraataca… la llama su peor enemiga… la describe en crisis de pánico y le devuelve la pregunta: ¿por qué ofreció información de seguridad nacional?