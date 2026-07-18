Detención de Ernesto Ruffo revive debate por Marina del Pilar

| 21:47 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

La detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California y opositor a la 4T, llega justo cuando el escándalo de Marina del Pilar exige explicaciones.

La FGR lo acusa de delincuencia organizada y contrabando de 15 millones de litros en 129 ferrotanques… mientras tanto, la gobernadora sigue en su despacho, pese a las grabaciones que la exhiben ofreciendo información sensible del Estado mexicano a un gobierno extranjero, a cambio de su visa.

Harfuch dice que Ernesto Ruffo encabeza una de las redes más grandes de huachicol… pero la mano que hoy es firme ayer fue ciega: el huachicol lleva años a la vista, entre aduanas, facturas falsas y autoridades compradas… la oportunidad política importa tanto como el expediente… la 4T persigue al de enfrente y cuida a la de casa… uno enfrenta a un juez; la otra sigue intacta.

Que Ernesto Ruffo responda por lo suyo… sí… pero que responda también quien ordena una captura para tapar a la suya… las casualidades no existen… esto se percibe como una cortina de humo.

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