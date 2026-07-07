México volvió a fracasar: el quinto partido sigue siendo un sueño imposible

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Hay derrotas que duelen por el marcador y otras porque revelan, otra vez, la verdadera estatura futbolera de México… ante Inglaterra, no hubo accidente: dos goles y un penal derrumbaron la ilusión… México respondió con voluntad, dos anotaciones y un rival con un jugador inglés menos, pero no le alcanzó… confundió intensidad con eficacia y terminó repitiendo una postal conocida: jugadores abatidos y una afición frustrada.

El problema no es caer ante una potencia; es hacerlo desde un guion demasiado reconocible… desde hace décadas, México compite, resiste, ilusiona y se detiene en el mismo punto… ni la localía elevó su techo competitivo… el quinto partido sigue siendo la maldición de una selección acostumbrada a jugar para no quedar mal, no para imponer miedo… México perdió un partido crucial… volvió a encontrarse enano frente a un gigantón… la culpa no es de los 11 en la cancha, sino de la Federación que vende ilusiones al mejor postor.

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