Elecciones intermedias 2027: ¿Sheinbaum podrá mantener la mayoría?

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Las elecciones intermedias suelen castigar al partido en el poder. Sheinbaum no va en la boleta de 2027, pero su mandato será juzgado en cada casilla.

En 30 años, solo Salinas y Peña Nieta crecieron en elecciones intermedias; los demás perdieron terreno. López Obrador no fue la excepción: Morena cayó de 220 a 181 distritos en 2021. Sheinbaum recuperó ese terreno en 2024: 256 de 300 distritos y mayoría calificada; ese resultado es hoy su piso, su meta y su riesgo.

Para 2027, la presidenta necesita que la elección funcione como ratificación de su mandato. Para lograrlo deberá contener el desgaste provocado por la inseguridad, la economía, la educación y los servicios de educación. También tendrá que ordenar candidaturas, frenar rupturas dentro de Morena, vigilar a gobernadores que confunden su territorio con propiedad privada y controlar una coalición donde el PT y el Verde cobran caros sus votos.

La presidenta irá contra el fantasma de las elecciones intermedias con todo el aparato. Necesita conservar esa mayoría que le permite modificar la Construcción a modo y reafirmar la doctrina lopezobradorista. El fantasma no estará en la boleta… estará contando los votos.

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