Gritos contra judíos en Polanco: ¿qué pasó frente a la sinagoga?

GENERANDO AUDIO...

El viernes 11 de septiembre, tres autobuses llegaron a una de las sinagogas más emblemáticas en la Ciudad de México, en Polanco, bajaron decenas de personas con banderas palestinas, el grito fue brutal: “Fuera judíos de México“… era el inicio del Año Nuevo judío.

El blanco fue una comunidad religiosa, en una fecha sagrada. El Comité Central de la Comunidad Judía de México lo calificó como odio antisemita.

La escena huele a montaje con el sello de un grupo del que casi nadie había oído hablar: Sindicatos Mexicanos en Solidaridad con Palestinos, una alianza gremial, activa desde 2025, que agrupa a casi 300 gremios, entre ellos la Nueva Central de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha pedido a México romper relaciones con Israel.

Sin embargo, cinco días después, no existe investigación alguna.

La jefa de Gobierno condenó el antisemitismo… pero el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, admitió que la policía abrió paso a los manifestantes; el alcalde de Miguel Hidalgo pidió investigar quién financió la movilización.

Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ni una palabra… de Palacio Nacional, tampoco.

Las condenas por escrito no sustituyen las investigaciones; cada hora sin responsables alimenta la impunidad.

Aquí hubo odio… no puede haber indiferencia.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.