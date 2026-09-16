PAN y Jorge Romero: ¿por qué faltó al arranque electoral de 2027?

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El 7 de septiembre, el INE abrió el proceso electoral de 2027… fueron todos los dirigentes, menos Jorge Romero, del PAN; andaba de viaje por Bruselas y Berlín.

Romero recorría el parlamento europeo, la fundación Konrad Adenauer, las sedes de la CDU (Unión Demócrata Cristiana) y la CSU (Unión Social Cristiana), pidiendo observadores y posando por Ernesto Ruffo, preso… y volvió sin nada… adentro, hasta su partido reprochó el viaje.

Sheinbaum aprovechó el regalito: acusó al PAN de buscar injerencia extranjera y dijo que ninguna potencia define el destino de México.

El problema no es el viaje de Jorge Romero… es el hueco que deja… mientras Morena y el PRI destapan candidatos, el PAN ruega afuera que lo observen porque, en México, es invisible.

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