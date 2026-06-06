CNTE y Gobierno: negociación atorada por pensiones

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La CNTE decidió cobrar una factura que viene de 20 años atrás. Exige derogar la ley del ISSSTE de 2007, desaparecer las afores y cambiar el sistema de pensiones. El Gobierno reconoce que no tiene recursos para cumplir, mientras la Coordinadora responde que no aceptará menos.

La negociación está atorada. Ni la SEP, ni Gobernación, ni los operadores políticos han logrado construir una salida. El Gobierno ofrece lo posible, la CNTE exige lo imposible; nadie cede, el conflicto crece y el tiempo se agota.

A días del Mundial 2026, los bloqueos y plantones exhiben una crisis de gobernabilidad. La pregunta no es quién tiene la razón; la pregunta es quién pagará el costo político. Los maestros decidirán el domingo si dan tregua.

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