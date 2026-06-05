La sombra del caudillo: AMLO reaparece y complica el tablero de Sheinbaum

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López Obrador no irrumpió para defender a México, sino para blindar a Morena… su carta usa la soberanía como coartada y convierte cualquier presión de Washington en una ofensiva contra su movimiento. No confronta a Trump: arenga a los suyos. Y cuando Sheinbaum agradece la “definición”, la pregunta deja de ser insinuación para volverse evidencia: ¿quién manda realmente?

AMLO gobernó con abrazos mientras el crimen ganaba terreno… hoy cuestiona a Trump, pero sigue sin explicar por qué el narco se expandió durante su sexenio. Vuelve a escena no para asumir responsabilidades, sino para repartir culpas desde la cómoda tribuna del expresidente omnipresente.

Sheinbaum dice que la carta no genera tensión, pero en plena negociación de seguridad sí altera el tablero… la coloca bajo doble presión: la de Estados Unidos, que exige resultados, y la de López Obrador, que se resiste a soltar el control. Ese es el verdadero problema: una presidenta que debe gobernar con la sombra del caudillo encima… y un elefante en la sala.

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