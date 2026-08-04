¿Habrá censura con la nueva Ley de Derechos de las Audiencias?

GENERANDO AUDIO...

La presidenta repitió cuatro días que no habrá censura… tal vez sea cierto… tal vez no le haga falta.

La censura del nuevo régimen no necesitará sello oficial ni orden escrita… viajará disfrazada de regulación… será una pistola cargada de multas impagables colocada en los escritorios de los concesionarios de radio y televisión.

La nueva ley de derechos de las audiencias no prohibirá la opinión… la someterá… si una voz incomoda, que el dueño del medio calcule cuánto costará sostenerla.

La censura que viene no derriba puertas… amenaza balances… abre expedientes… deja que los dueños apaguen los micrófonos por miedo disfrazado de prudencia… y cuando no quede una sola voz distinta, el gobierno jurará, con impecable cinismo, que nunca censuró a nadie.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.