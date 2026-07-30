¿Qué pasa en la UNAM? Exigen anular el examen en línea por presuntas irregularidades

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La UNAM no enfrenta un tropiezo: enfrenta un escándalo que huele a fraude, negligencia y encubrimiento.

El examen en línea abrió la puerta a la venta de respuestas, a fallas de supervisión y a la pérdida de control institucional… anular la prueba y ordenar un examen presencial no es una exageración frente a más de 135 mil aspirantes que merecen certeza.

El problema no es técnico; es político, administrativo y moral… la entrega de la logística a la empresa Territorium Life exhibe la privatización irresponsable de una función estratégica… no bastan pretextos tecnológicos: hacen falta auditorías, nombres, sanciones e indagatorias… validar un proceso contaminado sería convertir la trampa en norma.

La crisis amenaza la autonomía universitaria… cada hora de opacidad fortalece a quienes, desde el poder, esperan ver a la UNAM de rodillas… el rector Leonardo Lomelí no puede administrar este incendio con prudencia burocrática… si la UNAM no limpia su casa, otros vendrán a ocuparla… y la autonomía saldría por la puerta de atrás.

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