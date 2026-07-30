¿Qué pasa en la UNAM? Exigen anular el examen en línea por presuntas irregularidades

| 22:30 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

La UNAM no enfrenta un tropiezo: enfrenta un escándalo que huele a fraude, negligencia y encubrimiento.

El examen en línea abrió la puerta a la venta de respuestas, a fallas de supervisión y a la pérdida de control institucional… anular la prueba y ordenar un examen presencial no es una exageración frente a más de 135 mil aspirantes que merecen certeza.

El problema no es técnico; es político, administrativo y moral… la entrega de la logística a la empresa Territorium Life exhibe la privatización irresponsable de una función estratégica… no bastan pretextos tecnológicos: hacen falta auditorías, nombres, sanciones e indagatorias… validar un proceso contaminado sería convertir la trampa en norma.

La crisis amenaza la autonomía universitaria… cada hora de opacidad fortalece a quienes, desde el poder, esperan ver a la UNAM de rodillas… el rector Leonardo Lomelí no puede administrar este incendio con prudencia burocrática… si la UNAM no limpia su casa, otros vendrán a ocuparla… y la autonomía saldría por la puerta de atrás.

  • Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

¿El Gobierno podrá decidir qué es verdad? Polémica por regulación de medios

José Cárdenas

¿El Gobierno podrá decidir qué es verdad? Polémica por regulación de medios

¿Por qué la UNAM congeló las inscripciones tras el fraude en el examen?

José Cárdenas

¿Por qué la UNAM congeló las inscripciones tras el fraude en el examen?

Alejandro Leyva Aguilar: ¿Qué se sabe del asesinato del periodista en Oaxaca?

José Cárdenas

Alejandro Leyva Aguilar: ¿Qué se sabe del asesinato del periodista en Oaxaca?

Examen UNAM: ¿Hubo trampa en la admisión en línea?

José Cárdenas

Examen UNAM: ¿Hubo trampa en la admisión en línea?

Etiquetas: , , ,