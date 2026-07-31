¿El Gobierno podrá sancionar medios de oficio? Así funcionaría el nuevo reglamento

| 22:00 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

El Poder Ejecutivo pretende controlar lo que publican los medios. A través de un nuevo reglamento, se otorga a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones facultades para vigilar contenidos e imponer sanciones de oficio, sin denuncias de por medio… una atribución que la ley no le otorga.

El peligro radica en que este organismo carece de autonomía; depende directamente del Gobierno. Así, el poder designa fiscal de los medios que lo cuestionan.

Voces de Artículo 19 y Observatel advierten sobre este “tufo censor”, comparándolo con regímenes como el de Cuba o Nicaragua que persiguen a la crítica bajo el pretexto de combatir la desinformación.

El Estado pretende erigirse como juez de la verdad. No utilizará medios de clausura: la sola amenaza basta para forzar la autocensura. En democracia, los medios vigilan al poder; este proyecto pone al poder a vigilar a los medios. No regula… amordaza.

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