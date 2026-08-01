Examen UNAM en línea: ¿por qué repetirán la prueba de admisión?

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La UNAM reconoció el fracaso de su examen de admisión en línea. Falló el modelo de supervisión con inteligencia artificial y la promesa de un proceso limpio para 158 mil 712 aspirantes.

La tecnología no advirtió celulares escondidos, terceros dictando respuestas, suplantación de identidad y redes que vendieron el servicio de contestas exámenes completos.

La estadística sí hizo el trabajo. Los puntajes de 110 aciertos o más se multiplicaron por seis. No nació una generación excepcional y brillante; operó un mercado paralelo al examen.

Ahora, la Universidad convoca a un examen de control presencial a tramposos y honestos por igual. Los que estudiaron volverán a demostrar lo que ya demostraron. De esa injusticia nacerá la siguiente crisis: la judicial.

Un aspirante aceptado tiene derechos adquiridos desde el momento en el que la Universidad le notificó su selección y quitarle el lugar, sin prueba individua de trampa, viola el debido proceso. Si un solo amparo prospera, el precedente será demoledor-

La investigación debe alcanzar también a quienes diseñador y autorizaron el experimento. Total, la UNAM ofrece equidad y entrega incertidumbre.

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