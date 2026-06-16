EE. UU. eleva presión sobre México

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Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, lanzó una advertencia sin anestesia: vienen órdenes de aprehensión contra funcionarios mexicanos vinculados con el narcotráfico… no dio nombres… tampoco era necesario… la sombra alcanza a Rubén Rocha Moya y coloca de nuevo a México bajo la lupa de Washington.

El mensaje rebasa a Sinaloa… Carter reconoció la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum y afirmó que nunca habían visto algo similar… pero el elogio es tramposo porque también encierra una exigencia… México ha entregado capos, acelerado extradiciones y ampliado la colaboración… para Estados Unidos, no basta.

Ahí está el fondo del problema… el combate al narcotráfico ya no se mueve solo en el terreno de la seguridad… también opera en el de la presión política… Washington marca el paso y México enfrenta el dilema… callar tiene costo… responder también… la relación bilateral entra en una fase distinta… México, socio, es sospechoso.

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