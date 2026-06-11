México enfrenta las consecuencias: inseguridad, promesas incumplidas y un gobierno rebasado

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El caos en México no es un accidente… es la factura por todo lo que el Gobierno ha decidido no hacer. Y el desorden tiene autores y calendario.

López Obrador prometió a sus aliados de la CNTE lo que sabía que no iba a cumplir; a las madres buscadoras nunca las recibió. La extorsión, el robo, el secuestro y el homicidio se volvieron rutina en las ciudades, los pueblos, las carreteras y en el campo… Ayotzinapa sigue sin verdad.

Parecen hechos aislados, pero no lo son… es la compleja problemática de un poder que prefiere la narrativa a la gestión. Y eso ya no se puede esconder. Llega la prensa extranjera a cubrir el Mundial y retrata el desorden de fondo. El Fan Fest del Zócalo, pensado como vitrina, hoy está en riesgo… el Gobierno buscó la foto del prestigio y termina frente al espejo de sus omisiones.

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