Rodó el balón y el caos no llegó: la protesta perdió protagonismo

| 22:34 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

Rodó el balón… eso bastó. La amenaza del caos llevaba semanas anunciándose… no llegó. Las marchas y los bloqueos prometían paralizar la ciudad y robarse la nota… toparon con pared. El espectáculo funcionó como estaba planeado.

La protesta tenía derecho a estar ahí… las demandas son legítimas y nadie debería negarlo… pero la calle se midió contra el estadio, el estadio ganó y la consigna se diluyó. El país eligió el himno sobre el grito.

El resultado fue favorable; quedamos tranquilos. Todo salió bien, en la cancha y en la calle. El caos apostó a frustrar la inauguración y perdió… sí rodó el balón y lo demás se ordenó solo.

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