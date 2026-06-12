Rodó el balón y el caos no llegó: la protesta perdió protagonismo

GENERANDO AUDIO...

Rodó el balón… eso bastó. La amenaza del caos llevaba semanas anunciándose… no llegó. Las marchas y los bloqueos prometían paralizar la ciudad y robarse la nota… toparon con pared. El espectáculo funcionó como estaba planeado.

La protesta tenía derecho a estar ahí… las demandas son legítimas y nadie debería negarlo… pero la calle se midió contra el estadio, el estadio ganó y la consigna se diluyó. El país eligió el himno sobre el grito.

El resultado fue favorable; quedamos tranquilos. Todo salió bien, en la cancha y en la calle. El caos apostó a frustrar la inauguración y perdió… sí rodó el balón y lo demás se ordenó solo.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.