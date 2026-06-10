El Mundial como rehén: la CNTE apuesta por la presión global

GENERANDO AUDIO...

México abre el Mundial el 11 de junio… ese día la CNTE convoca a su megamarcha. El cálculo es claro: el balón da audiencia global y la audiencia da poder. No buscan ser escuchados: buscan ser vistos por el mundo. Una demanda se resuelve en la mesa; un rehén se exhibe ante las cámaras.

No estamos en 1968… aquel año los estudiantes marcharon sin romper un vidrio; la violencia salió del gobierno de Díaz Ordaz y terminó en matanza. Hoy aquel guion se invirtió: el que amenaza ya no es el estudiante desarmado. Ahora el Gobierno no desaloja, no negocia, no define. Lo que está en riesgo no es el Mundial: es la señal. Si la CNTE lo secuestra, cualquier grupo aprende que el chantaje y la extorsión sí funcionan.

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