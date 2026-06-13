La presidenta cierra la puerta a la CNTE

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La presidenta convirtió el desacuerdo con la CNTE en una acusación política… cerró el diálogo y movió la discusión al terreno de la confianza: dijo que no tiene caso hablar si la CNTE rechaza todo, y que en la mesa sostiene una cosa y afuera hace otra… el mensaje es claro: quien aparece como incumplido pierde legitimidad para negociar… la pregunta de Sheinbaum ya no busca respuesta… cierra la puerta y se queda con la llave.

Después vino la promesa: no habrá represión, sino contención… ahí el Gobierno se reserva trazar la frontera… y al insistir en que las demandas siguen atendidas, fija que el cauce válido es el institucional, no la calle.

El riesgo es que la firmeza presidencial sustituya a la política… clausurar la mesa puede ser desgastante, al esperar a que el otro ceda… pero las demandas no desaparecen por decreto… el magisterio no se disuelve por cansancio.

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