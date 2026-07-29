¿El Gobierno podrá decidir qué es verdad? Polémica por regulación de medios
Con el anteproyecto de lineamientos sobre los derechos de las audiencias, en consulta hasta el 21 de agosto, el poder no busca regular; busca controlar… bajo el pretexto de defender a las audiencias, los nuevos lineamientos presentados por el gobierno abren la puerta a la censura, sanciones y suspensión de transmisiones para radio y televisión, con la amenaza latente de extenderse a la prensa escrita y redes sociales.
Convertir al estado en el juez supremo de la verdad no combate la desinformación: moldea la conversación pública al gusto del régimen… la pluralidad no nace de decretos ni castigos; muere con ellos… cuando el gobierno decide qué es verdad y qué es mentira, el periodismo deja de ser contrapeso para convertirse en rehén.
No nos engañemos… quien controla el discurso de los medios termina por silenciar a la democracia… esta regulación no protegerá a las audiencias; amordazará a los medios para blindar al poder.
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