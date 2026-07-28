¿Por qué la UNAM congeló las inscripciones tras el fraude en el examen?

GENERANDO AUDIO...

Hoy debían inscribirse los aceptados en la UNAM… la UNAM congeló la inscripción… no pudo separar la cizaña del trigo limpio; distinguir al que estudió del que copió… su primer examen en línea prometía control con inteligencia artificial… los tramposos lo burlaron en una tarde… los resultados de excelencia saltaron de 9 a 30 % en un año.

La trampa no se escondió… se anunció en TikTok desde mayo… un celular en el punto ciego de una pantalla conectada a la plataforma Discord de comunicación gratuita, antes usada por gamers y hoy utilizada también para coordinar respuestas…

La modalidad del examen en línea prometía no castigar a quien no puede viajar… terminó premiando a quien sabe copiar…

Los rechazados gritan en Ciudad Universitaria… piden aula, no algoritmo… el rector Leonardo Lomelí nombró un comité y apeló a la certeza… pero la certeza no se decreta: se demuestra… la UNAM tomó la prueba… hoy la prueba toma a la UNAM… y la UNAM no la puede reprobar.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.