Mundial: La protesta que espera fuera del estadio

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El jueves 11 de junio, México inaugura el Mundial en el Estadio Banorte a las 13 horas. Mientras la FIFA enciende los reflectores, otra convocatoria llega a la misma reja: madres buscadoras, maestros, familias de Ayotzinapa, pensionados, transportistas, campesinos y personal de salud. No buscan el partido; buscan la cámara

Durante años tocaron la puerta del poder y nadie abrió. Ahora, tocan la del escaparate. El Estado ya respondió con cifras: más de 11 mil policías y mil patrullas. El gobierno cuenta uniformes, no soluciones.

El jueves habrá dos relatos: adentro, la fiesta que ve medio planeta; afuera, el país que esa fiesta intenta tapar. La FIFA paga el espectáculo del Mundial; México paga el silencio. El balón rodará; las deudas no.

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