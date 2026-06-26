Felipe VI reabre debate histórico

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Felipe VI entró a Palacio Nacional, donde lo querían humillado… López Obrador exigió perdón y congeló la relación… Sheinbaum heredó ese guion… hoy lo suaviza… ¿Por qué?, porque el reclamo no resistió la realidad… la presencia del rey desmiente cinco años de teatro.

Si en la conquista española hubo despojo y muerte, que se diga… pero el reclamo es tramposo… cobra una deuda y esconde la otra… España trajo lengua, universidad, imprenta… terminó con el sacrificio humano… los frailes defendieron al indígena cuando la corona lo trataba como “cosa”… eso también es historia.

Sheinbaum exige a otros lo que se niega a sí misma y se reserva la inocencia… la historia no se cobra por conveniencia política… que pida perdón quien deba pedirlo… y que reconozca la verdad quien finge no deber nada.

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