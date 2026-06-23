Ken Salazar reabre el caso “Mayo” Zambada y pone presión sobre AMLO

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Ken Salazar abrió una herida que sigue sin cerrar… el exembajador de Estados Unidos adelantó que Andrés Manuel López Obrador debería preocuparse por lo que pueda decir sobre la captura de Ismael el “Mayo” Zambada… Claudia Sheinbaum respondió que a López Obrador le preocupaba la injerencia de Washington, no las declaraciones del capo… pero una cosa lleva a la otra.

La captura de Zambada sigue envuelta en el misterio… el Gobierno mexicano insiste en saber si autoridades estadounidenses actuaron dentro del país sin autorización… López Obrador incluso pausó su relación con Salazar por la falta de explicaciones… si hubo una operación unilateral, el tema es soberanía… si hubo colaboración mexicana, la pregunta es quién participó y quién guardó silencio.

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