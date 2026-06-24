¿La Suprema Corte impone su voluntad? Multas, aborto y poder bajo debate

| 22:49 | Redacción Uno TV | José Cárdenas

¿Hasta dónde llega el poder de la Suprema Corte? Multa de 269 mil pesos a cada diputado que no vote como ella ordena… en Puebla, igualdad de género… en Yucatán, aborto hasta las 12 semanas… la Corte no solicita, exige y extorsiona… le pone tarifa al voto de conciencia… el guardián se volvió capataz y la toga, un látigo.

El fondo es grave… la Corte ordena reformar dos constituciones locales… no le toca… reformar es facultad exclusiva del Legislativo… la Corte la usurpa… cambia el debate por la amenaza… un diputado bajo multa no decide: se arrodilla…
la Suprema Corte ejerce coacción… hoy es igualdad y aborto… mañana, lo que ordene Palacio Nacional… quien multa al legislador gobierna en su lugar… la Corte defiende la Constitución… no la subasta… en México debería haber tres poderes.

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