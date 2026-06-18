Trump lanza advertencia a Sheinbaum y pone a México en la mira

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Trump habla de México al margen de la cumbre del G7, en Évian, Francia… afirma que la presidenta perdió el control y que el crimen tiene capturado al gobierno.

Trump golpea y humilla a Claudia Sheinbaum al decir que es una mujer muy buena pero está muy asustada… en la misma frase hay elogio y humillación… la describe como persona y la disminuye como autoridad.

La declaración no es nueva… la intención, tampoco… Washington no improvisa cuando nombra a un vecino… nombra para enfocar… enfoca para actuar.

El mensaje real apunta a la soberanía: si la presidenta teme, el Estado no decide… y si el Estado no decide, alguien decidirá por él.

México entra en la lista de asuntos pendientes de un presidente misógino que cobra cada deuda.

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