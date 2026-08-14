Luisa María Alcalde: ¿Quiénes están en la “lista negra” de la 4T?

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Luisa María Alcalde presentó una lista negra de críticos incómodos para la 4T y la llamó “derecho de réplica”… sin embargo, más que responder a críticas concretas, el acto de la consejera jurídica de la Presidencia exhibió públicamente a periodistas, medios, políticos opositores e influencers señalados como parte de un supuesto ecosistema coordinado para golpear al Gobierno.

No fue un ejercicio de réplica: fue un mensaje de intimidación… bajo sospecha quedaron voces incómodas como Azucena Uresti, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Chumel Torres y quien esto escribe; y medios como El Universal, Reforma, Latinus, ADN 40 y Aristegui Noticias.

La lista sumó a opositores del PAN y el PRI, entre ellos Alejandro Moreno, Vicente Fox, Felipe Calderón y Ricardo Salinas Pliego… el propósito es claro: construir villanos, no abrir el debate democrático.

El Gobierno que se dijo perseguido, hoy persigue… quienes condenaban las listas negras como fascismo, hoy las redactan desde Palacio Nacional… el poder no quiere crítica: exhibe a quien no aplaude… la 4T busca silencio; cosechará respuestas.

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