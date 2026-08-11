Claudia Sheinbaum: ¿por qué cambió el nombre del Paso de Cortés?

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Claudia Sheinbaum vuelve a corregir la historia. Este domingo, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, anunció que el “Paso de Cortés” se llamará “Paso de los Pueblos Indígenas”. Es la ruta entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl por donde Hernán Cortés avanzó en 1519 rumbo a Tenochtitlán.

El hecho no es nuevo. En 2021, Claudia Sheinbaum borró el “Puente de Alvarado” y sepultó “el Árbol de la Noche Triste”. Pura propaganda con nomenclatura.

El artículo 89 de la Constitución no faculta al Ejecutivo a rebautizar lugares históricos. Esa competencia es de los congresos estatales, pero al poder le estorban los límites.

Y hay una ironía. El Gobierno dice honrar a los pueblos originarios, pero olvida que totonacas, tlaxcaltecas, texcocanos y xochimilcas se aliaron a Cortés para derribar al imperio mexica. Sin ellos, el conquistador no habría llegado lejos.

Sheinbaum puede quitar la placa, pero no puede borrar la historia.

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