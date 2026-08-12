¿Qué pruebas vinculan a Ángel Aguirre con el caso Ayotzinapa?

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Ángel Aguirre Rivero está en la sima (con “s”)… preso en el Altiplano, procesado por desaparición forzada… la carpeta a la que accedió el diario El Universal sostiene que el exgobernador de Guerrero controlaba, al mismo tiempo, a las policías del estado y a la delincuencia organizada… lo dicen entrevistas ministeriales que sustentan la orden de aprehensión.

Sobre esa doble estructura ocurrió Iguala, la noche trágica del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas desaparecieron.

El testimonio central es el de Blanca Estrada Ortega, entonces visitadora general del Consejo de la Judicatura… declaró bajo protesta de decir verdad que escuchó a Aguirre ordenar por teléfono a su sobrino Ernesto destruir la evidencia; un video del Palacio de Justicia de Iguala con patrullas moviendo jóvenes entre autobuses, escoltadas por civiles armados… la respuesta que la testigo atribuye al exgobernador es literal: “yo me encargo de eso”. El equipo de grabación terminó dañado.

Once años la versión oficial fue la falta de pruebas… hoy el expediente dice lo contrario: las pruebas existieron, y la orden de borrarlas vino de arriba… son dichos por corroborar… pero la pregunta cambia de eje: ya no es sólo averiguar dónde terminaron los 43, sino quién mandó apagar las cámaras… Aguirre tocó la cima del poder en guerrero… hoy lo devora la sima de iguala.

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