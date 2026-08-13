¿Qué dicen las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y el Cártel de Sinaloa?

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Si el narco decidió una elección, entonces estamos ante una democracia intervenida.

En el documental México bajo el control de los cárteles, la cadena de televisión alemana Deutsche Welle difundió testimonios de presuntos sicarios integrantes del Cártel de Sinaloa; aseguran haber operado en la elección de 2021 para favorecer a Rubén Rocha Moya.

Es una denuncia que obliga a esclarecer si el crimen organizado intervino en una contienda constitucional.

La respuesta oficial ha sido insuficiente: decir que no hay pruebas no basta… además existe una solicitud de detención provisional con fines de extradición, presentada en Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos nexos con los Chapitos, la explicación pública del pasado y el presente deja de ser opcional.

A más de cien días y noches, el caso Rocha Moya exige investigación seria y transparente… porque cuando el poder no aclara si el crimen tocó las urnas, y se asoció con un gobierno, el silencio deja de ser estrategia y parece más una confesión.

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