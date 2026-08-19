¿Por qué el nombre de “Andy” López Beltrán aparece en una carpeta?

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La FGR asegura que no hay elementos para investigar a Andrés Manuel López Beltrán… con ese desmentido confirma que el nombre del hijo del expresidente López Obrador aparece en una carpeta judicial.

El periodista Arturo Ángel publicó el contenido con base en la declaración de un capitán de la Marina, testigo de identidad reservada… según el testimonio el 21 de marzo del año pasado, mientras era inmovilizado el buque Challenger Procyon en Tampico, Tamaulipas, el buque Torn Agnes descargaba diésel en Guaymas, Sonora… llegó la orden de sacarlo del puerto en 90 minutos. “Ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de ‘Andy’”, asegura el testigo… y sí, el buque zarpó antes de que llegara la FGR.

El diésel iba dirigido a Intansa, la empresa que la agencia de noticias Reuters identificó como fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así se conecta la ruta: un testigo protegido, dos buques, dos puertos, una empresa señalada y una mención directa a “Andy” y al Cártel Jalisco… por eso, el problema no es solo la ausencia de pruebas concluyentes, sino la ausencia de una investigación formal capaz de confirmar o descartar responsabilidades… a la FGR le falta la voluntad de investigar, caiga quien caiga… no basta con un dizque desmentido publicado apresuradamente en redes sociales.

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