Morena burla la ley electoral y el árbitro guarda silencio

GENERANDO AUDIO...

Morena no respeta la ley electoral: le da la vuelta y la usa a su conveniencia… al adelantar seis meses el destape de sus aspirantes a gubernaturas, no los llama candidatos, sino “coordinadores de la defensa de la transformación y soberanía”… pero hacen lo mismo: recorren sus estados, se promocionan y construyen estructura antes que nadie.

Es un fraude a la ley: respeta la forma y viola el fondo… sin discutir una reforma ni pagar el costo político de cambiar las reglas, el partido en el poder deroga de facto la legislación electoral… compite con ventaja mientras la oposición sigue atada al calendario oficial.

El INE y el Tribunal Electoral callan, y ese silencio otorga… un árbitro que tolera la trampa deja de serlo y se vuelve cómplice… si las leyes solo obligan a la oposición y no al poder, ya no hay equidad… hay una democracia de utilería, avalada por un árbitro vendido.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.